«الآسيوي» يشيد بنجومية مبخوت وجيسوس وبيريرا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلاً من علي مبخوت «الجزيرة»، وجيسوس «شباب الأهلي» ولوان بيريرا «الشارقة» لنجومية الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وأشاد الاتحاد بمستوى الثلاثي ودورهم الإيجابي مع فرقهم، كما أشاد بمستوى فريقي الجزيرة والشارقة بالجولة.

ويتصدر علي مبخوت «الجزيرة» قائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، يليه لابا كودجو «العين» برصيد 5 أهداف، ثم كل من جيلبيرتو أوليفيرا «الوصل» ولوان بيريرا وباكو الكاسير «الشارقة» برصيد 3 أهداف.

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