دوري الهواة.. كراسٍ موسيقية «مبكرة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يبدو أن دوري الدرجة الأولى «الهواة»، سيكون مثيراً هذا الموسم، ومع نهاية الجولة الثانية، بدأت لعبة الكراسي الموسيقية «مبكراً»، بعد أن قلب فريق الجزيرة الحمراء التوقعات، وتربع على قمة ترتيب المسابقة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن العربي الوصيف، وذلك قبيل لقائهما المنتظر ضمن الجولة المقبلة، 25 الجاري، بملعب الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، وكانت الصدارة في الأسبوع الأول بحوزة الذيد وغلف إف سي.

استعادة التوازن

بنهاية مباريات الأسبوع الثاني، حل سيتي «المفاجأة» ثالثاً، برصيد 4 نقاط، وهو ذات الرصيد الذي يملكه الإمارات الرابع، بعد فوزه في قمة الأسبوع على العروبة، بهدف في عقر الدار، واستعادت 5 فرق كانت قد خسرت نقاط الجولة الأولى، التوازن من جديد، وضربت بقوة، بدءاً من دبا الحصن، الذي عاد من ملعب الرمس بفوز مثير 2 / ‏‏3، كما فاز فرسان هيسبانيا على الفجيرة بهدف دون رد، ونجح مصفوت في تحقيق الانتصار خارج الأرض على التعاون، واستعاد مسافي نغمة الانتصارات، وحقق الفوز على ضيفه الحمرية 1 / ‏‏2، ليظل الحمرية دون رصيد من النقاط، شأنه شأن بينونة، الذي تعرض للهزيمة الثانية توالياً، وهذه المرة أمام العربي بنتيجة 3 / ‏‏1، كما تملك 8 أندية رصيد 3 نقاط، وهي التعاون، غلف، الحصن، مصفوت، العروبة، الذيد، فرسان هسبانيا، مسافي، ثم الرمس والفجيرة، ولكليهما نقطة، في وقت لا يملك فيه الحمرية وحتا وبينونة أي رصيد من النقاط.

تمكن أربعة مدربين مواطنين من قيادة أنديتهم للانتصار، وهم معتز عبد الله «الجزيرة الحمراء»، محمد الجالبوت «دبا الحصن»، محمد البلوشي «سيتي»، فهد بن عبود الدبل «مسافي».

هدافون

وتربع فارس الجابري «العربي» على صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف، ومن ثم يأتي 5 لاعبين برصيد هدفين، هم سليم المينزلي«الرمس»، محمد ديوب «غلف إف سي»، إيغور «الجزيرة الحمراء»، كارلوس «التعاون»، آرنست «مصفوت».

وتتجه الأنظار يوم 25 الجاري، والذي سيشهد مباراة فك الارتباط بين الجزيرة الحمراء المتصدر ووصيفه العربي، وفي بقية المباريات، يلاقي بينونة ضيفه الرمس، الحمرية ومصفوت، غلف إف سي والعروبة، الإمارات و حتا، التعاون و الذيد، الحصن وهيسبانيا.

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