بديلاً لفابيو مارتينز.. الوحدة يقترب من البرازيلي آلان لوريرو لاعب إيفرتون الإنجليزي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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اقترب نادي الوحدة من التعاقد مع البرازيلي آلان لوريرو (31 عامًا) لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي، بديلاً للبرتغالي فابيو مارتينيز الذي أصبح خارج حسابات العنابي في المرحلة المقبلة.

وعلم "البيان" أن المفاوضات بين إدارة الوحدة واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، وتم التوصل إلى اتفاق لانتقاله إلى صفوف العنابي في انتظار اكتمال الصفقة بصفة نهائية والإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب لوريرو في مركز الارتكاز ويملك سيرة ذاتية رائعة، إذ بدأ مسيرته في فاسكو دي غاما البرازيلي، وانتقل إلى صفوف أودينيزي الإيطالي عام 2012، قبل أن يتعاقد معه نابولي عام 2015، ولعب في صفوفه حتى عام 2020، وشارك معه تحت قيادة الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد أثناء توليه قيادة نابولي، وخاض مع النادي 168 مباراة في الدوري الإيطالي، و26 مباراة في دوري أبطال أوروبا، لينتقل بعدها إلى إيفرتون الإنجليزي عام 2020.

وتأكد خروج الجناح البرتغالي فابيو مارتينيز من حسابات الوحدة، إذ قرر النادي الاستغناء عن خدماته في ظل عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، وعدم تقديم الإضافة للفريق منذ انضمامه لصفوف العنابي الموسم الماضي.

ويأتي الاستغناء عن فابيو كأولى توابع البداية السيئة للوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، ولتصحيح مسار الفريق بعد حصد العنابي لنقطة وحيدة من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الوصل في الجولة الأولى، ثم خسر في مباراتين متتاليتين أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي.

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