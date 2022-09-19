قضية شانكلاي أمام «الانضباط» غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعاً مهماً «عن بُعد» برئاسة المستشار سعيد الحوطي غداً، للنظر في أولى القضايا الساخنة بالموسم، وتتعلق بشكوى البطائح بعدم قانونية مشاركة لاعب الوصل شانكلاي في مباراة الفريقين بالجولة الثانية للدوري، والتي انتهت بفوز الوصل، لعدم إكماله عقوبة الإيقاف 3 مباريات مع فريقه السابق ريسينغ الأرجنتيني المنتقل منه للوصل، حيث كان يتبقى له مباراة واحدة وفق شكوى البطائح، فيما تنتظر لجنة الانضباط رد إدارة الوصل والمستندات الخاصة بصحة مشاركة اللاعب، وستقوم بإخطار البطائح بالرد للتعقيب عليه.

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