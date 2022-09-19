فوز الجزيرة والعين في دوري الجماهير

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز نادي الجزيرة بالمركز الأول في مبادرة دوري الجماهير، عن فئة النادي المضيف بالجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ونال جائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما جاء شباب الأهلي في المركز الثاني، وحصل على 40 ألف درهم، وحصد نادي العين المركز الأول، على صعيد فئة «النادي الضيف»، ونال جائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما جاء الوحدة ثانياً، وحصل على 30 ألف درهم.

وتنظم رابطة المحترفين المبادرة تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم، وحددت الرابطة شرطين مهمين للفوز، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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