العنبري.. مشاعر وذكريات في ملعب الشارقة

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

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تنتظر المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري المدير الفني لخورفكان، مشاعر وذكريات مختلطة عندما يعود إلى القلعة البيضاء بنادي الشارقة، وهذه المرة ليس مدرباً للفريق الذي فاز معه بألقاب الدوري والسوبر وإنما سيأتي منافساً لفريقه السابق وطامحاً في تحقيق الفوز عليه، حيث يقود فريقه الجديد خورفكان أمام الشارقة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين في الأول من أكتوبر المقبل.

ويحتفظ العنبري بذكريات رائعة مع جماهير وإدارة نادي الشارقة، وينتظر أن تستقبله الجماهير بكل ترحيب رداً للجميل واحتراماً للمدرب الذي صعد مع الفريق منصات التتويج، وأهداها ألقاباً طال انتظارها.

ويعد عبد العزيز العنبري المدرب الإماراتي والعربي الوحيد في الدوري، مقابل 13 مدرباً أجنبياً، ويملك طموحاً كبيراً لتحقيق النجاح مع «أبناء الخور»، رغم الفوارق الفنية بين فريقه الحالي الذي يحتل المركز الثاني عشر، والشارقة صاحب القمة .

ويرحل خورفكان إلى ملعب الشارقة من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في إلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة في الدوري، والثاني حصد العلامة الكاملة لأول مرة في الموسم بعد تعرضه لهزيمتين أمام بني ياس والجزيرة والتعادل أمام النصر.

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