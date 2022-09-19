الجزيرة الحمراء يتصدر دوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تصدر الجزيرة الحمراء دوري الدرجة الاولى لكرة القدم «الهواة» برصيد 6 نقاط بفوزه أمس على الذيد بثلاثية سجلها ايغور نيفيس هدفين ودرويش البلوشي، وأكمل الذيد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد سيد بوريا في الدقيقة 71.

واستعاد كل من دبا الحصن ومصفوت نغمة الانتصارات، وتغلب «الحصن» على الرمس 3 - 2، سجل الثلاثية ياسر الجنيبي وجيلمار داسيلفا وسالم الشهياري، فيما أحرز للخاسر أحمد الوالي ومحمد أياد، وهي أول 3 نقاط لفريق دبا الحصن.

وفاز مصفوت على التعاون 2 - 1 أحرز للفائز جويل ايرنست وباولو هنريكي وللخاسر كارلوس البرتو وفي الوقت بدل الضائع طرد الحكم لاعب التعاون وسيم جفلة.

وحقق مسافي المفاجأة وحول خسارته بهدف إلى الفوز 2 - 1، سجل لمسافي خليفة راشد وبدر بلال وللحمرية لويز هنريكو.

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