58 % يؤكدون عدم التسرع في ترشيحات بطل الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتبر %58 مقابل %42، من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي»، أن الخبراء والجماهير لم يتسرعوا في ترشيح أندية بعينها للفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، بعد الجولات الأولى للمسابقة، وذلك بعدما أسفر التصويت عبر موقع «البيان» عن تأييد لهذا الرأي بنسبة %52 مقابل %48، وعبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر» بنسبة %64 مقابل %36.

فيما رأى المدرب الوطني محمد القامة، أن الخبراء والجماهير تسرعوا في ترشيحاتهم، مؤكداً أن مرور ثلاث جولات فقط من عمر الدوري ليس مقياساً يمكن التوقع من خلاله لبطل دوري أدنوك للمحترفين للنسخة الحالية 2023-2022، خصوصاً أن هناك عوامل أخرى ربما تؤثر في مسار النتائج والمسابقة مستقبلاً.

وقال القامة: «أولاً قبل التوقع بشكل مقارب للصحة، لا بد من انتظار نهاية الدور الأول على أقل تقدير، لأن الأندية لم تتنافس سوى على 9 نقاط فقط، ولا تزال هناك 69 نقطة في الملعب، ورغم أن بعض الأندية أظهرت نية واضحة على المنافسة، إلا أن هناك عوامل مستقبلية ربما تؤثر على النتائج، وأبرزها إيقافات الدوري الكثيرة والطويلة، لظروف خارجة عن إرادة رابطة المحترفين، مثل مشاركات المنتخب الوطني الأول، وكأس العالم 2022».

وأضاف: «كما أن فترة الانتقالات الصيفية لا يزال بابها مفتوحاً حتى يوم 4 أكتوبر المقبل، ويمكن قبلها أن تجري بعض الأندية صفقات جديدة، وكذلك فترة الانتقالات الشتوية، وما يمكن أن تشهده من تعديلات مهمة، كما أن الأندية جميعها دعمت صفوفها بلاعبين ومدربين جيدين بشكل أفضل من الموسم الماضي، وهو ما يعني أن التنافس هذا الموسم سيكون أقوى وأشرس، وهناك مباريات في الجولات الثلاث للدوري، رأينا فيها المرشحين قريبين من الخسارة، وحققوا الفوز بصعوبة، ما يعني أن الحصول على نقطة من أي مباراة لن يكون سهلاً مع احتدام الصراع في قمة وقاع الدوري».

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