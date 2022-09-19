قلق في العين بعد خسارة الديربي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بعد الخسارة التي مُني بها أمام غريمه التقليدي الجزيرة في ديربي أبوظبي بقمة مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ساد القلق وسط أنصار العين، خصوصاً بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في ملعب المباراة، وتباينت ردود الفعل ما بين متفهم وناقم على الأداء والنتيجة، إذ اعتبر المتفهمون أن حرارة الطقس كانت سبباً في تراجع أداء الفريق الذي لعب ضمن تشكيلته عدد من اللاعبين الجدد، وأكدوا أن خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، إذ لا يزال الموسم طويلاً، ويمكن التعويض في الجولات المقبلة.

مسؤولية

وبالمقابل حمل عدد غير قليل من الجمهور العيناوي المدرب ريبروف مسؤولية ما حدث في ملعب الجزيرة، لاختياره الخاطئ للتشكيلة منذ البداية وسوء إدارته للمباراة في شوط اللعب الثاني، وعبّر بعضهم عن دهشتهم لظهور معظم اللاعبين بمستوى مهزوز، خصوصاً في خطي الدفاع والوسط، وطالبوا بتحليل أداء الفريق وتدارك الأخطاء والسلبيات قبل المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعد أن ارتفع الفارق بين العين والمتصدر إلى خمس نقاط.

تفوق

وأظهرت إحصاءات المباراة تفوقاً ملحوظاً لفريق الجزيرة على العين بنسبة استحواذ على الكرة بلغت %57 مقابل %43، إذ هيمن الجزيرة على وسط الملعب، الذي كان أسوأ خطوط العين في المباراة، حيث ظهر مرتبكاً وارتكب أخطاء عدة في التمرير وانعدمت فعاليته في مساندة الدفاع، وغاب دوره في دعم الهجوم، خصوصاً أحمد برمان، بينما استسلم كل من سفيان رحيمي، والأوكراني ويارمولينكو، للرقابة الصارمة التي فرضها عليهما الدفاع الجزراوي، وأسهم طرد بندر الأحبابي قبل نصف ساعة من نهاية المباراة في تعقيد أمور الفريق البنفسجي أكثر، وكان يمكن أن يخرج بخسارة ثقيلة إذا استغل أصحاب الأرض الفرص التي تهيأت لهم.

خسارة

وأكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، أن فريقه كان يستحق الخسارة أمام الجزيرة قياساً على المردود الذي قدمه في المباراة، موضحاً أن عدداً من اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب، وهو أمر يحدث في كرة القدم، وقال: من المهم أن يستفيد الفريق من الأخطاء ويعالج السلبيات خلال المرحلة المقبلة.

بدوره اعترف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، بأن أداء فريقه كان أقل من مردوده في مباراة عجمان، إذ أضاع اللاعبون فرصاً عدة، وكان طرد الأحبابي مؤثراً، وقال إن مشوار المنافسة لا يزال طويلاً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي لن يكون سهلاً، وعليهم تحليل الأداء والعمل على تصويب الأخطاء في المرحلة المقبلة.

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