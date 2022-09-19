جيسوس يعود للتسجيل ويفك عقدة شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رفع شباب الأهلي، رصيده من الانتصارات على الوحدة، إلى 11 فوزاً مقابل 6 انتصارات لـ«العنابي»، و10 تعادلات في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، وذلك بعد فوز «فرسان دبي» 1 -2 مساء أول من أمس، على ملعب إستاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

ونجح شباب الأهلي أيضاً، في كسر أفضلية الوحدة في آخر 8 مواجهات بين الفريقين قبل لقاء أول من أمس، بعدما فاز الوحدة في مباراتين منهما، وتعادلا 6 مباريات، وطوال تاريخ مواجهات الفريقين في المحترفين، لم تنته سوى 4 مباريات دون تسجيل أهداف، عندما تعادل الفريقان سلبياً في 4 مباريات بالدوري، وجرت المواجهات أيام 17 يناير 2014، و27 أكتوبر 2017، و23 فبراير 2018، و23 سبتمبر 2021، وبخلاف المواجهات الأربع، نجح شباب الأهلي، في الاحتفاظ بشباك نظيفة في 3 مباريات، مقابل مباراتين للوحدة.

عودة

وشهدت مواجهة أول من أمس، عودة أيغور جيسوس للتسجيل، بعد غياب عام، إذ كان هدفه الأخير من ركلة جزاء 18 سبتمبر 2021، ليفوز «فرسان دبي» وقتها على الشارقة 3-4 ، في الجولة الرابعة لدوري المحترفين، وتعرض بعدها اللاعب للإصابة في الركبة خلال التدريبات مطلع أكتوبر 2021، وغاب حتى انطلاقة الموسم الحالي.

وبات أيغور آخر مسجل في مواجهات الفريقين بالدوري، بينما كان إسماعيل مطر أول المسجلين، وذلك في الدقيقة 3، عندما فاز الوحدة 4-1 في أولى نسخ دوري المحترفين يوم 4 أكتوبر 2008، بينما لا يزال البرازيلي غرافيتي، هو هداف مواجهة الفريقين برصيد 8 أهداف.

دعم

وقال أيغور عقب العودة للتسجيل: «سعيد بالعودة بعد 363 يوماً من الاستشفاء والتحضير، رجعت لعمل أكثر شيء أحبه، وأشكر كل من وقف إلى جانبي، الأطباء، وإدارة نادي شباب الأهلي، والجهاز الفني، وزملائي اللاعبون، والجماهير الذين لم يتخلوا يوماً عن دعمي ومساندتي، أشكرهم من كل قلبي».

من ناحية أخرى، قال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، إن الفريقين أول من أمس، قدما أداءً قوياً طوال شوطي المباراة، ونجح «فرسان دبي» في استغلال المساحات بالشوط الأول واللعب على المرتدات، وكانوا الأفضل في الاستحواذ بالشوط الثاني، ونجحوا في تشكيل خطورة كبيرة على المنافس، وتسجيل هدف ثان من حوالي 10 تمريرات بين اللاعبين.

وفي المقابل، قال البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة، إن فريقه كان يستحق التعادل على الأقل، عطفاً على ما قدمه من أداء جيد، ولكن ارتكب اللاعبون بعض الأخطاء تسببت في خسارة الوحدة، ووعد بتصحيح الأخطاء مستقبلاً، واعتبر التوقف فرصة جيدة لذلك.

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