البطائح.. بداية تاريخية ومركز ثالث

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصل البطائح انطلاقته التاريخية وحقق أفضل بداية لفريق صاعد لدوري المحترفين بعد فوزه على بني ياس بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. وبعد مرور ثلاث جولات نجح البطائح في الوصول للمركز الثالث في جدول الترتيب بحصوله على ست نقاط من أصل تسع بفوزه في مباراتين على حساب اتحاد كلباء وبني ياس وخسارته من الوصل في انطلاقة تعد هي الأبرز للفريق الصاعد للمسابقة، ليصبح «الراقي» الحصان الأسود مبكراً في الدوري هذا الموسم، مخالفاً كل التوقعات وعلى عكس المواسم السابقة التي دائماً ما كانت تشهد بداية متعثرة للفريق الصاعد.

وتميز أداء البطائح تحت قيادة مدربه البرازيلي كايو زاناردي بالواقعية ولعب الفريق مباراة تكتيكية في مواجهة بني ياس، الذي رغم سيطرته على مجريات اللقاء وأفضليته الهجومية إلا أنه عجز عن ترجمة الفرص العديدة التي لاحت للاعبيه إلى أهداف، بينما استغل البطائح الهجمات المرتدة ليشكل خطورة على حارس مرمى السماوي فهد الظنحاني، ونجح البرازيلي لوري في إحراز هدف غال منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة عاد بها «الراقي» من الشامخة.

شكوى

من جهة أخرى، أكد طارق الخنبشي عضو مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، أن إدارة النادي تنتظر لجنة الانضباط باتحاد الكرة على الشكوى التي تقدم بها النادي بشأن عدم صحة مشاركة لاعب الوصل شانكلاي بداعي إيقافه 3 مباريات مع فريقه السابق الأرجنتيني ريسينغ كلوب.

وقال في تصريحاته عقب المباراة: «بالتأكيد لجنة الانضباط ستتخذ قرارها بناء على الموقف القانوني للاعب، ونحن استندنا على لوائح الاتحاد الدولي التي تؤكد ضرورة تنفيذ اللاعب للإيقاف حتى في حال انتقاله لناد آخر، ولكننا سنحترم قرار لجنة الانضباط سواء كان في صالح نادي البطائح أو لا».

وأضاف: «لا يمكن القول إن النادي سيصعد في حال لم يكن قرار اللجنة في صالحنا، وهناك إدارة قانونية في النادي تتعامل مع الموقف، ولكننا سنحترم أي قرار في النهاية».

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قال طارق الخنبشي عضو مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم: «بالطبع لا يمكننا منافسة الجزيرة والشارقة في الصدارة، وما زلنا في بداية الدوري، وهي أندية كبيرة، أعتقد أن الفريق حقق نتائج جيدة ويسير بطريقة إيجابية بحصد ست نقاط، ولكن كل مباراة لها ظروفها ونحن هدفنا واضح وهو البقاء في دوري المحترفين».

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