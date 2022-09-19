الميزانية تحدد تعاقدات «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد أحمد سعيد الظنحاني رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة، أن عدم إبرام النادي لصفقات كبيرة جاء بسبب ارتباط التعاقدات بميزانية الفريق، وقال الظنحاني: «نتعاقد مع اللاعبين حسب إمكاناتنا المادية ولا نبالغ في استجلاب لاعبين بأموال ضخمة، ترهق الميزانية بالديون كما يحدث في عدد من أندية دورينا»، مشيراً إلى أنهم يسيرون الأمور حسب الميزانية الحالية، ولا يوجد أي قصور أو ديون على النادي ونعمل بعقلانية، كما كشف الظنحاني عن تفضيل عدد من اللاعبين اللعب في أندية أبوظبي ودبي دون الانتقال والتوقيع لأندية المنطقة الشرقية، وذلك لاعتبارات كثيرة منها بعد المسافة، والتي تظل عائقاً فيما يتعلق بالتعاقدات فمعظم اللاعبين يبحثون عن القرب مما يؤخر ذلك انضمامهم لنادي دبا أو أي من أندية الساحل الشرقي.

واعتبر الظنحاني أن نقطة التعادل التي حصل عليها فريقه أمام الوصل تعتبر بداية الغيث، لافتاً إلى أن قرعة دوري أدنوك للمحترفين وضعتهم في الجولات الثلاث الأولى مع أقوى الفرق.

صفقات

وأكد الظنحاني، أن إدارة النادي طالبت اللاعبين بضرورة تجاوز آثار الهزائم الماضية وتقديم كل ما لديهم أمام الوصل، والذي يمتلك لاعبين على مستوى عالِ، ورغم ذلك كان الفريق في طريقه للعودة من زعبيل بالنقاط الثلاث لولا إدراك الوصل التعادل عبر ركلة جزاء.

كما أشار الظنحاني، إلى أن اللاعبين استوعبوا درس مباراة شباب الأهلي الماضية، والتي خسرنا فيها النقاط كاملة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وألمح إلى أن أداء النواخذة يتطور والرتم يرتفع من مباراة لأخرى، وفي اعتقادي بأن القادم سيكون أفضل لتخطي المرحلة الحالية، والتي وصفها بالصعبة، وقال: راضون بما يقدمه اللاعبون حالياً من أداء ومستوى.

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