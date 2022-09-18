الإمارات يهزم العروبة وهيسبانيا يصدم الفجيرة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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حسم فريق الإمارات مباراة القمة أمام مستضيفه العروبة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل الهدف عبد الله النعيمي في الدقيقة 78 ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ويتجمد العروبة عند 3 نقاط، وخاض الإمارات المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 إثر طرد المهاجم واندرسون كوستا. وفي المباراة الثانية حافظ العربي على الصدارة بفوزه العريض على ضيفه بينونة بنتيجة 3 - 1 ووصل إلى 6 نقاط، وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق فارس الجابري ومحمد المطروشي ودوغلاس غوميز، فيما أحرز لبينونة عبد الله مازن.

وصدم فريق فرسان هيسبانيا الوافد الجديد ، فريق الفجيرة ، وفاز عليه في ملعبه بهدف وحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كايو روبيرو ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده. وتختتم غداً مباريات الجولة بأربع مواجهات تجمع مسافي مع الحمرية، والرمس مع دبا الحصن، التعاون مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع الذيد.

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