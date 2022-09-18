«الأبيض» يضم بيليه إلى معسكر النمسا

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة رودولفو أروابارينا ضم لاعب شباب الأهلي محمد جمعة عيد «بيليه» لقائمة «الأبيض» في معسكر النمسا، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في البطولات المقبلة، ويغيب عن المعسكر الرباعي ماجد حسن، الحسن صالح، فابيو دي ليما وعلي صالح للإصابة والراحة.

وغادرت بعثة المنتخب أمس إلى النمسا وضمت البعثة 24 لاعباً هم محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو و علي مبخوت لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 27 الجاري.

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