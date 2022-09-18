حسن إسماعيل: 5% نسبة تحمل الحراس للأخطاء

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشاد حسن إسماعيل المدير الفني لقطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، بظهور حراس المرمى بمستوى طيب خلال الجولات الثلاث الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، وتألقهم في الذود عن مرماهم على الرغم من القوة الهجومية لفرق الدوري هذا الموسم، وتحملهم عبء الأخطاء الدفاعية والأخطاء الفردية للاعبي الدفاع، مشيراً إلى أن نسبة تحمل حراس المرمى للأهداف التي منيت بها شباكهم خلال الجولات الثلاث الماضية لا تتجاوز 5 %، عكس المواسم الماضية، مما يشير إلى تطور ملحوظ في مستوى الحراس الذين يشكلون قوة دفاعية كبيرة لفرقهم، إضافة إلى ظهور أكثر من حارس جديد، يبشر مستواهم بالخير خلال الفترة المقبلة.

تألق

وقال حسن إسماعيل إن الثلاثي عيسى أحمد (كلباء) وزايد أحمد (البطائح) وحسن حمزة (شباب الأهلي) يستحقون قفاز الإجادة خلال الجولة الثالثة، بعد أن ظهروا بمستوى طيب وزادوا عن عرينهم ببسالة، وكانوا أحد أهم أسباب الفوز لفرقهم، وقد حافظ عيسى أحمد على نظافة شباكه للأسبوع الثاني على التوالي، وظهر بمستوى متميز، ومنح ثقة إضافية لزملائه خلال مباراتهم أمام الظفرة مما قادهم لتحقيق فوز غالٍ.

وفيما يتعلق بحراس مباراة القمة بين الجزيرة والعين يقول حسن إسماعيل: علي خصيف أدى بشكل جيد وساهم في منح الثقة لزملائه بخبرته الكبيرة، وأنقذ مرماه من فرص عدة لفريق العين، أما خالد عيسى فقد ظهر بشكل جيد، ولكن بحكم معرفتي بقدراته وإمكانياته الفنية، فأقول إن لديه الكثير لتقديمه لفريقه، وعندما يكون في مستواه الحقيقي فإنه يشكل قوة كبيرة تساهم في ظهور فريقه بمستوى رائع، وأداء خالد الموسم الماضي كان أفضل، ونأمل أن يوفق بشكل أفضل في الجولات المقبلة.

تطور

قال حسن إسماعيل إن هناك تطوراً في مستوى المسابقة هذا الموسم، وهناك قوة هجومية مميزة، ساهمت في إرباك خطوط الدفاع لعدد من الفرق، مضيفاً: من الملاحظ أن الزمن الفعلي للعديد من المباريات قد زاد بشكل ملاحظ، وهذا أمر طيب له تداعيات إيجابية على المستوى العام والمنتخب الوطني، وأن عطاء اللاعبين قد زاد كثيراً بفضل الدعم الجماهيري الكبير لهم.

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