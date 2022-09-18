عمر آل علي.. نجومية مستحقة فـي ديـربـي أبوظبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستحق الحكم الدولي الشاب عمر آل علي، نجومية التحكيم في ديربي أبوظبي الساخن، بين الجزيرة والعين، بعد أن قدم مستوى فنياً طيباً، رغم اختباره في العديد من الحالات الصعبة والدقيقة، حيث طالب الجزيرة بركلة جزاء لصالح علي مبخوت، ولكن الاحتكاك لم يرتقِ للركلة، كما تعامل مع واقعة دفع كايو للاعب عبد الله رمضان، بما تستحق الواقعة، بإنذار لاعب العين، لأن الحالة لا تستحق البطاقة الحمراء، واحتسب الهدف الثاني للجزيرة، واعتبر أن احتكاك مبخوت مع خالد عيسى طبيعياً، ولا يؤثر في احتساب الهدف، وألغى هدفاً للعين سجله اللاعب لابا كودجو، نتيجة تسلل زميله سفيان رحيمي، ولم يتوانَ في طرد لاعب العين بندر الأحبابي، بعد تدخله بتهور على لاعب الجزيرة أشرف بن شرقي.

الجولة الثالثة شهدت حضوراً متميزاً لحكام الدرجة الأولى، الذين أسندت إليهم 5 مباريات، نتيجة مهام قارية للحكام الدوليين، حيث ظهر ناصر آل علي بمستوى طيب، خلال مباراة بني ياس مع البطائح، ولم ينسَق لمطالبة بني ياس بركلة جزاء، لأن اللعبة لا ترتقِ لقرار الركلة، ووفق في احتساب هدف الفوز للبطائح، لأن الكرة لم تعبر خط التماس بكامل محيطها، قبل أن تسدد داخل المرمى، وكذلك زميلة عامر الضبيع، الذي أدار مباراة الوصل مع دبا الفجيرة، وأحسن التعامل مع مطالبة الفريقين بركلات جزاء، وكانت قراراته سليمة، وكذلك حمد على يوسف في مباراة عجمان مع الشارقة، رغم أن المباراة شهدت العديد من الحالات الصعبة، وحالة طرد، ووفق في التعامل معها.

السلبية التي أفرزها التحكيم في الجولة الثالثة، كانت في مباراة خورفكان مع النصر، حيث لم تحتسب ركلة جزاء لصالح خورفكان، نتيجة عرقلة ماجد الطنيجي لمهاجم خورفكان داخل المنطقة، ولم يوفق حكم الفيديو في تصحيح القرار، نتيجة عرض زاوية معينة للعبة على الحكم، برغم وجود العديد من زوايا اللعب التي تؤكد صحة قرار الركلة، وهنا، يجب أن تتوقف لجنة الحكام أمام تلك الظاهرة المتكررة.

حالات تحكيمية

* طالب الوحدة بركلة جزاء في مباراته أمام شاب الأهلي، ولكن اللعبة لم ترتقِ للاحتساب.

* طرد مستحق للاعب شباب الأهلي أحمد جميل للإنذار الثاني، ولاعب الشارقة سالم سلطان للخشونة.

استفسار

تساءل المراقبون عن سر غياب الدولي محمد عبيد عن التحكيم للجولة الثالثة، سواء الساحة أو الفيديو لهذا الموسم، رغم أنه من الكوادر المميزة، لما يتمتع به من خبرة، وسبق وأدار العديد من المباريات المحلية والدولية، أبرزها نهائي كأس سوبر الخليج العربي 2019.

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