24 لاعباً في تشكيلة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا

المصدر: وام

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غادرت بعثة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم اليوم إلى النمسا لخوص معسكر خارجي يستمر إلى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري في أولى محطات الإعداد للبطولات المقبلة، وعلى رأسها دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" وبطولة اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب 24 لاعباً هم محمد الشامسي، وخالد عيسى، وعلي خصيف، وسالم سلطان، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وخالد الهاشمي، وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد جميل، وسعيد جمعة بندر الأحبابي، وعلي سالمين، وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، ومحمد جمعة عيد، وحارب عبدالله، وجاسم يعقوب، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قرر ضم لاعب شباب الأهلي محمد جمعة عيد للقائمة.

في حين يغيب عن المعسكر الرباعي ماجد حسن، والحسن صالح، وفابيو دي ليما، وعلي صالح بسبب الإصابة وحاجتهم للعلاج والراحة.

وسيخوض منتخب الإمارات مباراتين دوليتين وديتين في النمسا، أمام منتخبي باراجواي وفنزويلا يومي 23 و27 من الشهر الجاري.

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