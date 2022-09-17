فارس خليل وصلاوي حتى 2027

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، عن تجديد عقد اللاعب فارس خليل «21 عاماً»، حتى 2027، سعيا إلى توفير الاستقرار الفني المطلوب للامبراطور، ودعم صفوفه بأبناء النادي المتميزين.

ثقة الإدارة

وقال فارس خليل: ثقة إدارة النادي، تعزز من قدراتي بنفسي وزملائي اللاعبين، وتجدد رغبتي في العطاء لهذا الكيان الكبير، وتمنحني الدافع القوي للمضي قدماً على نهج اللاعبين الذين ارتبطت مسيرتهم مع قلعة الفهود بإنجازات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

اساسيات الكرة

وقدم خليل شكره وتقديره، إلى الإدارة والجهازين الفني والإداري على الدعم الذي يحظى به، مضيفا، أن الثقة ترتب عليه مسؤولية كبيرة في رد الدين للكيان الوصلاوي، الذي نشأ وتعلم أساسيات كرة القدم في مدرسة وأكاديمية وفرق الوصل المختلفة، شاكرا جمهور الإمبراطور على دعمهم ومؤازرتهم للفريق ووقوفهم الدائم إلى جانب الوصل في مختلف المحافل.



مضاعفة الجهود

وأضاف فارس خليل: أدرك جيداً ما المطلوب منا في هذا الموسم، وعلينا التحلي جميعا بروح قتالية عالية وتركيزنا منصب على مضاعفة الجهود وتحقيق الأهداف التي وضعتها لنا الإدارة لهذا الموسم، وهي المنافسة على الألقاب واستعادة أمجاد القلعة الذهبية وإسعاد جماهيرنا.

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