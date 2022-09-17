«البطائح» ينتظر «الانضباط» بشأن شكوى شانكلاي لاعب الوصل

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أكد طارق الخنبشي المدير التنفيذي لنادي البطائح، صحة إجراءات الشكوى التي تقدم بها نادي البطائح إلى لجنة الانضباط، خلال المدة القانونية المحددة من قبل اتحاد الكرة «48 ساعة»، بشأن عدم قانونية مشاركة اللاعب الأرجنتينى توماس شانكلاي «23 عاماً»، لاعب الوصل القادم من الدوري الأرجنتيني، خلال مباراة البطائح والوصل، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز الوصل بنتيجة 2-1، مشيراً إلى أنهم في النادي ينتظرون قرار لجنة الانضباط، معرباً عن أمله في منح فريقه النقاط الثلاث، بناءً على الشكوى التي تقدم بها، والتي من وجهة نظري أنها قانونية.

وقال الخنبشي، تؤكد لإدارة نادي البطائح واللجنة القانونية واللجان الفنية، صحة المعلومات التي وردت إليها بشأن إيقاف اللاعب من قبل الاتحاد الأرجنتيني لثلاث مباريات مع ناديه راسينغ كلوب الأرجنتيني، بعد تعرضه للطرد المباشر في إحدى مباريات فريقه في الدوري الأرجنتيني خلال الموسم الجاري، ونوه بأن الصحافة والإعلام الأرجنتيني، تحدث عن حالة الطرد مراراً، ولم يستوفِ اللاعب عقوبة إيقافه لثلاث مباريات، بعد أن غاب عن مباراتي فريقه الأرجنتيني، عقب عقوبة الطرد، ليتعاقد معه الوصل، ويظهر أمام البطائح. ونوه المدير التنفيذي بأن قضية اللاعب الأرجنتيني، لم ولن تغير في العلاقة الحميمية التي تربط إدارة البطائح والوصل، لكننا في ذات الوقت، نحتاج للنقاط الثلاث، وذلك وفقاً لما تقرره لجنة الانضباط.

تثبيت الأقدام

وفي رده على سؤال بشأن مزاحمة أندية القمة، حال احتساب نقاط مباراة الوصل من قبل لجنة الانضباط، أشار الخنبشي، إلى أن البطائح يسعى إلى تثبيت أقدامه في دوري أدنوك للمحترفين، ولا نفكر في مزاحمة أي نادٍ في قمة الترتيب، مشيراً إلى الإمكانات والفوارق الكبيرة ما بين البطائح وأندية الشارقة والجزيرة والعين، وربما تكون هناك صعوبة في مجرد مزاحمة هذه الأندية على مراكز المقدمة.

وكان اللاعب مسار الشكوى، قد تعرض لعقوبة الطرد خلال مباراة فريقه رايسينغ كلوب، أمام سان لورينزو، 23 أغسطس الماضي، وتم اتخاذ قرار ضده بالإيقاف لـ 3 مباريات، ليغيب عن مباراتي فريقه أمام كورديا بتاريخ 28 من ذات الشهر، وأمام أرجنتينوس 4 الحالي، لينضم لصفوف الوصل 7 الجاري، ويخوض مباراة البطائح 9 سبتمبر، علماً بأن اللاعب وجد منذ 2 سبتمبر في قلعة الإمبراطور، وشاهد مباراة الوصل والوحدة من المدرجات، قبيل أن يتم ضمه رسمياً في كشوفات الفريق 7 الجاري.

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