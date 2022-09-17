وديتان لـ «الأولمبي» وعُمان 24 و27 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مباراتين وديتين أمام شقيقه العُماني يومي 24 و27 الجاري في ملعب نادي النصر ضمن معسكره الذي سينطلق غداً، وتضم قائمة المنتخب اللاعبون راكان وليد، سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، وليد راشد، عبد الرحمن عادل، منصور الشامسي، حمدان العامري، بدر ناصر، مايد الطنيجي، حمد فهد، سلطان البدواوي، أحمد محمود، عبد العزيز البلوشي، عبدالله الرئيسي، عبدالله أحمد الحمادي، خالد الأصبحي، علي عبد العزيز، عبد العزيز السويدي، ناصر سالم، فهد بدر، إسماعيل الزعابي، عبدالله فدعق، ياسر حسن.

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