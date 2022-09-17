«الفرسان».. انطلاقة قوية بالنقطة السادسة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف أمس، في ختام ممتع للجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وانطلاقة قوية لـ«فرسان دبي» بوصولهم إلى 6 نقاط، في المركز الخامس، وتوقف رصيد الوحدة عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

وسجل لشباب الأهلي عمر خريبين وإيغور جيسوس في الدقيقتين 15 و51، وللوحدة عبدالله حمد في الدقيقة 38، وطرد الحكم أحمد جميل لاعب شباب الأهلي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84.

وقدم الفريقان مباراة قوية، وكانت البداية حماسية، وتألق محمد الشامسي حارس الوحدة، في التصدي لأولى فرص المباراة، حينما انفرد يوري سيزار، بعد هجمة مرتدة من شباب الأهلي في الدقيقة 6.

وبداعي التسلل ألغى حكم المباراة وتقنية الفيديو، هدفين لشباب الأهلي سجل الأول محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 28، والثاني حارب سهيل في الدقيقة 81.

مفاجأة

وواصل البطائح الصاعد حديثاً إلى «المحترفين»، مفاجآته في موسمه الأول مع الكبار، وحقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه، على حساب بني ياس، بهدف من دون رد، في الشامخة، وسجل الهدف البرازيلي لورينسي رودريغو في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة زاحم «الراقي» فرق المقدمة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الثالث بعد الشارقة والجزيرة، وهي الخسارة الثانية لبني ياس والأولى على ملعبه في الموسم الحالي، وكان خسر في الجولة الماضية بثلاثية أمام الشارقة ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، ودفع «السماوي» ثمن إهدار الفرص السهلة وخاصة في الشوط الأول، وعجز الفريق عن استغلال الأخطاء الدفاعية الفادحة التي وقع فيها حارس ومدافعو البطائح، وأهدروا الفرص بغرابة.

صحوة

واستمرت صحوة كلباء محققاً فوزه الثاني على التوالي، ومتغلباً على الظفرة بنتيجة 2 - 0 بملعب «النمور»، وأحرز هدفي المباراة كل من حبيب الفردان وبرايان راميريز في الدقيقتين 72 و74، ووصل كلباء إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وتجمد الظفرة عند نقطة وحيدة، بالهزيمة الثانية توالياً، ونجحت تبديلات فرهاد مجيدي مع بداية الشوط الثاني في إحداث الفارق إذ دفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة وهم حبيب الفردان وأحمد جشك وياسر حسن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز