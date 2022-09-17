سيتي يتخطى «غلف» بهدف قاتل

المصدر: (متابعة – محمد فضل )

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خطف فريق سيتي فوزاً ثميناً على ضيفه غلف اف سي 1 - 0، في انطلاقة الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، جاء الهدف في وقت قاتل من الوقت بدل الضائع وسجله حارب جمال في الدقيقة (90+3)، وبهذا الفوز وصل سيتي إلى النقطة الرابعة، متصدراً بشكل مؤقت، فيما تجمد منافسه عند 3 نقاط وأكمل غلف اف سي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد ديوب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81. وتقام اليوم 3 مباريات تجمع العروبة مع الإمارات، والعربي مع بينونة، والفجيرة مع فرسان هسبانيا.

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