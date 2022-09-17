الأبيض يغادر إلى معسكر فيينا اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يغادر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم (الأبيض) دبي مساء اليوم متجهاً إلى العاصمة النمساوية (فيينا) للانخراط في معسكر إعداد خارجي يقام خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام باراغواي يوم 23 وفنزويلا يوم 27 من الشهر نفسه، في إطار الاستعدادات للمشاركة في عدة استحقاقات مهمة مقبلة، مثل بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» في يناير المقبل، وكأس غرب آسيا في الإمارات خلال مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي لم يتحدد مكانها حتى الآن.

وسوف يبدأ الأبيض تدريباته اعتباراً من يوم غدٍ، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وبحضور مجموعة من اللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر وأغلبهم من العناصر الشابة في بداية عهد جديد يعتمد على العناصر الشابة الموهوبة، الذين برزوا خلال منافسات دوري أدنوك في الجولات الثلاث الماضية.

وضمت قائمة اللاعبين عدداً من الوجوه الشابة التي سيعتمد عليها المنتخب خلال الفترة المقبلة، مثل أحمد جمال لاعب شباب الأهلي الذي لفت الأنظار إليه مع انطلاقة دوري أدنوك، وفلاح وليد الجنيبي وسعيد جمعة لاعبي العين وعبد الرحمن العامري حارس الجزيرة.

كما شهدت عودة لاعب النصر جاسم يعقوب بعد طول غياب وبعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الجولات الماضية وتسجيله هدفاً في مرمى عجمان، وحسن المحرمي لاعب العين وسالم سلطان لاعب الشارقة، كما شهدت انضمام عدد من اللاعبين الذين لم يخوضوا مباريات مع فرقهم ولكن وفق رؤية المدرب خلال متابعته لهم في التدريبات.

استبعاد الكبار

وخلت القائمة من النجوم المخضرمين، عمر عبد الرحمن (عموري)، على الرغم من تألقه مع الوصل خلال المباريات الماضية في أول ظهور له مع فريقه الجديد ووصوله لجاهزية جيدة، كما خلت من وليد عباس كابتن شباب الأهلي، وإسماعيل مطر قائد الوحدة، واللاعب تيغالي لاعب الوحدة ويبدو أن توجه أروابارينا يتمثل في تقليص عدد اللاعبين كبار السن بالمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتجمع المنتخب ظهر اليوم في أحد فنادق دبي قبل التوجه إلى مطار دبي في المساء للمغادرة إلى فيينا، ويشهد دوري أدنوك للمحترفين، أول حالة توقف هذا الموسم، عقب نهاية الجولة الثالثة، ويمتد التوقف لأسبوعين حتى الأول من أكتوبر المقبل.

احتكاك قوي

ويعتبر لقاءا باراغواي يوم 23 وفنزويلا يوم 27 من الشهر الحالي، تجهيزاً جيداً وقوياً للاعبين خلال فترة المعسكر، حيث حرصت لجنة المنتخبات على اختيار منتخبات قوية تكون بمثابة احتكاك قوي للاعبين قبل الدخول في المنافسات الرسمية في الفترة المقبلة، حث يطمح الأبيض في الظهور المشرف والمنافسة على ألقاب تلك البطولات، لاستعادة البريق الذي فقده الفريق خلال البطولات الماضية وآخرها عدم التوفيق في التأهل إلى مونديال قطر.

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