البطائح يشكو الوصل في مشاركة شانكلاي ويطالب بالنقاط

المصدر: متابعة - محمد فضل

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تسارعت وتيرة الأحداث سريعاً، فيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها نادي البطائح إلى لجنة الانضباط بعدم قانونية مشاركة اللاعب الأرجنتيني توماس شانكلاي «23 عاماً» لاعب الوصل الجديد.

والذي شارك خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الوصل بنتيجة 2 - 1 خلال الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وتفيد المتابعات أن إدارة نادي البطائح اعترضت على مشاركة اللاعب شانكلاي بحجة أنه لم يستوف إيقافه لثلاث مباريات متتالية برفقة ناديه السابق راسينغ الأرجنتيني، مضيفة في شكواها إن اللاعب توقف لمباراتين فقط مع ناديه السابق ولم يكمل ثلاث مباريات .

كما تنص اللائحة وكان من المفترض حسب شكوى البطائح توقف اللاعب لثلاث مباريات لكنه شارك خلال مباراة البطائح دون استيفاء شروط إيقافه لتطالب شركة نادي البطائح اعتبار الوصل خاسراً وتحويل النقاط الثلاث لمصلحة الفريق.

رد الوصل

وتنتظر لجنة الانضباط من الوصل الرد على الشكوى في موعد أقصاه 20 سبتمبر الجاري، ولم تتضح أي معلومات عن ما سيحتويه الرد الذي سيوجه إلى لجنة الانضباط في الوقت الذي أصدر فيه نادي الوصل توضيحاً صحافياً أكد من خلاله تسلم النادي شكوى نادي البطائح عبر لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، وتم تحويل الشكوى إلى الإدارة القانونية في النادي للرد عليها ضمن المدة القانونية المحددة حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

كما رفض مسؤولو نادي البطائح الحديث عن فحوى الشكوى في الفترة الحالية.

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