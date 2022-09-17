أندية الهواة تحشد الجماهير قبيل مواجهات اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحاول فرق الهواة أن تحذو حذو أندية دوري المحترفين وذلك فيما يتعلق بحشد الجمهور والذي يعتبر وقود كل مباراة، وينتظر اليوم أن يحتشد الجمهور بكثافة في القمة التي تجمع العروبة بفريق الإمارات على ملعب النواخذة 2 وذلك في ثاني أيام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، وقامت إدارة الناديين بتقديم تسهيلات للمشجعين من أجل التواجد في المدرجات لمؤازرة اللاعبين.

وعلى صعيد الميدان فإن العروبة والإمارات يخوضان اللقاء بذكريات تواجدهم في دوري الأضواء والشهرة خلال الموسم المنصرم قبل أن يهبطا إلى دوري الهواة هذا الموسم، ويدخل العروبة مواجهة اليوم معتمداً على نجومه السابقين على رأسهم الكاميروني كاك والمغربي رضا عطاسي.

لكن المدرب الصربي يفتقد لجهود الثنائي ناشد عبد القادر وعلى مصطفى، بعد تعرضهما للطرد أمام حتا في اللقاء الماضي، الذي انتهى بفوز العروبة بهدف اللاعب سعيد عبيد، ويعتمد التونسي فتحي العبيدي مدرب الإمارات - مدرب العروبة السابق - على هداف دوري الدرجة الأولى البرازيلي دييغو سيلفا، رغم أنه صام عن التهديف خلال مباراة الفريق أمام سيتي في الجولة الماضية، وهى المباراة التي فقد فيها الصقور نقطتين في غاية الأهمية، وستزيد كل هذه المعطيات من حرارة مباراة العروبة والإمارات.

العربي ينتظر بينونة

وفي أروقة العربي فجماهير إمارة أم القيوين تتطلع إلى مواصلة الفريق الانتصارات والتي بدأها الموسم الجاري بتحقيق الفوز على دبا الحصن بنتيجة 2 - 1 وكانت أعداد من جماهير العربي رافقت الفريق إلى ملعب دبا الحصن في الساحل الشرقي وقام الجمهور بتحية اللاعبين عقب نهاية المباراة ولذا فإن جمهور العربي سيشكل حضوراً خلال مباراة اليوم أمام بينونة الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية.

ذئاب وفرسان

لم يكن جمهور الفجيرة راضياً عن فريق الذئاب عقب نهاية المباراة الافتتاحية أمام الرمس على وقع التعادل بنتيجة 2-2، وتعول الجماهير على لاعبي الفريق في تحقيق الفوز الأول في الدوري وذلك عندما يلتقي الفجيرة بمضيفه فرسان هسبانيا الصاعد حديثاً لدوري الهواة والذي خسر بنتيجة ثقيلة أمام غلف اف سي بنتيجة 3ـ1 وسيخوض لاعبو فرسان هسبانيا لأجل تصحيح الأوضاع وتجنب الهفوات إلى جانب العودة بنتيجة إيجابية أمام الذئاب.

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