قرعة «الدرجة الثانية» تسفر عن مواجهات قوية

المصدر: دبي - البيان

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أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقره بدبي قرعة النسخة الرابعة لمسابقة دوري الدرجة الثانية، والنسخة الثانية لمسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2022.

ويُشارك في مسابقة دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم 12 فريقاً: الهلال يونايتد، لاليغا، يونايتد سبورت، ريجينال، ليوا، يونايتد، الموج، لافال يونايتد، الاتفاق، أتلتيكو آرابيا، جلف يونايتد وفليتوود يونايتد.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول للمسابقة، حيث يلتقي الموج مع الاتفاق، وجلف يونايتد ولاليغا، ويونايتد وأتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت وليوا، ولافال يونايتد والهلال يونايتد، وفليتوود يونايتد وريجينال.

برنامج

وتُقام مسابقة دوري الدرجة الثانية التي ستنطلق في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف دوري الدرجة الثالثة.

ويُشارك في النسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة 16 فريقاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ، حيث ضمت المجموعة الأولى: الدعم الرياضي، إنتر سيتي، إيليت فالكونز، مدينات، جرين هيرونز، ذا فوتبول أكاديمي، فرسان هيسبانيا والظاهرة، فيما ضمت المجموعة الثانية: النجوم، الغربية، رويال، د غاردنز يونايتد، الوثبة، سبورتنج، سبورتي إف سي، أي جي إف.

وتنطلق مباريات مسابقة دوري الدرجة الثالثة يوم الرابع عشر من أكتوبر المقبل، حيث مباريات الأسبوع الأول، التي ستجمع الدعم الرياضي مع جرين هيرونز، وإنتر سيتي مع ذا فوتبول أكاديمي، وإليت فالكون مع فرسان هيسبانيا، ومدينات مع الظاهرة، وذلك لحساب المجموعة الأولى، ويلتقي في منافسات المجموعة الثانية، النجوم والوثبة، والغربية وسبورتنج، ورويال وسبورتي إف سي، ود غاردنز يونايتد وأي جي إف.

وستقام مباريات الدور الأول لدوري «الثالثة» بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول ثلاثة فرق إلى الدور الثاني الذي يقام من مرحلتين «ذهاباً وإياباً»، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى عقب انتهائه إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.

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