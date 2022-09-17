الوصل ودبا.. تعادل بعد 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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يُعد التعادل «1-1»، الذي آلت إليه مباراة فريق الوصل الأول لكرة مع ضيفه دبا الفجيرة، أول من أمس في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، الأول من نوعه في سلسلة لقاءات الفريقين خلال عهد الاحتراف، التي تعود إلى العام 2012، أي قبل 10 سنوات.

وبدأت سلسلة لقاءات الوصل ودبا الفجيرة خلال سنوات تطبيق الاحتراف في كرة القدم الإماراتية، في العام 2012، حيث التقيا في 10 مباريات سابقة، حسمت جميعها بنتيجة الفوز، 7 منها لمصلحة الوصل، و3 لدبا الفجيرة، وتسجيل 40 هدفاً، حصة الفهود، 25 هدفاً، و15 من نصيب دبا الفحيرة.

عطش الجماهير

وبالعودة إلى مباراة أول من أمس، فإن الوصل لم يقدم المأمول منه، وأخفق في تعزيز مستوى الثقة بإمكانية عودته مجدداً إلى دائرة الأضواء بإرواء عطش جماهيره العاشقة في رؤية فريقها المحبوب واقفاً على منصات التتويج. وفي المقابل، قدم دبا الفجيرة، مستوى جيداً.

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل، علل تعادل فريقه، بانتهاج دبا الفجيرة الأسلوب الدفاعي. أما الصربي زوران، مدرب دبا الفجيرة، فقد أبدى قناعته ورضاه بالتعادل.

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