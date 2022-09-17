بوهندي: «الغيابات» سر تراجع خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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عزا جمال بوهندي المشرف على فريق خورفكان تراجع نتائج الفريق خلال الجولات الافتتاحية لموجة الغيابات الكبيرة التي ضربت الفريق وأبعدت عن الجهاز الفني أبرز اللاعبين، مشيراً إلى غياب اللاعب فابيو عن قائمة المدرب بعد إصابته أمام الجزيرة، فضلاً عن عدم اكتمال ملف الأجانب بعد بسبب عدم اجتياز الأجنبي الخامس للفحوصات الطبية التي خضع لها قبيل التوقيع معه.

ودعا بوهندي إلى ضرورة الصبر ومنح المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني للنسور مزيداً من الفرص، لافتاً إلى أن العنبري يظل من المدربين المواطنين الذين يتمتعون بالخبرة والدراية ويكفي مشواره السابق مع الشارقة وما قدمه من أجل الفريق الذي توج معه بلقبي الدوري والسوبر، وتوقع بوهندي تحسن المردود في الفترة المقبلة بعد توقف المسابقة.

وفيما يتعلق بمفاوضات شركة الكرة مع الثنائي نجم النصر السابق الجزائري مهدي بن عبيد والبرازيلي رامون دياز لاعب الفيصلي السعودي لم ينفِ بوهندي هذه الأخبار لكنه قال نتفاوض مع عدد من اللاعبين دون ذكر أسماء، مشيراً إلى أنه واثق تماماً من أن أي لاعب يتم التعاقد معه سيحدث الإضافة المطلوبة للفريق.

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