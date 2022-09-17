خليفة الجرمن: «الڤار» يحتاج «أجانب»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أبدى خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، عدم رضاه عن القرارات التحكيمية في مباراة فريقه مع الشارقة التي انتهت بخسارة عجمان في ملعبه 2 - 3 ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

وخص الجرمن تعامل حكم تقنية «الڤار» مع بعض الحالات، وتحديداً الحالة التي حدثت فيها مخالفة من مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن مع مهاجم عجمان وليد أزارو في الشوط الأول وهو في وضع انفراد بالمرمى، مشيراً إلى أن احتساب الحالة يستدعي بطاقة حمراء وليس إنذاراً بالبطاقة الصفراء، ومسؤولية ذلك تقع على «حكم الڤار» وتنبيه حكم الساحة لمراجعة الحالة.

وقال الجرمن إن معظم الحالات التي عليها ملاحظات في الدوري تقع مسؤوليتها على حكام تقنية «الڤار»، وقال إن الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب في تقنية «الڤار» لا يقلل من كفاءة قضاة ملاعبنا، خصوصاً وأن الخبرات الأجنبية سوف ترفع من كفاءة قضاة ملاعبنا في التعامل مع هذه التقنية، وأوضح الجرمن أن فريقه عانى من تقنية «الڤار» في جميع مبارياته ويتمنى ألا يتكرر ذلك مستقبلاً، واستبعد تقديم احتجاج رسمي من ناديه الذي يرى أن معالجة هذه الأخطاء من اختصاص لجنة قضاة الملاعب وأن ناديه لا يميل إلى الضغط على التحكيم أو توجيه أي انتقادات.

ملاحظات

وعبر المدير الفني لفريق عجمان، غوران عن ملاحظاته على اثنتين من الحالات التحكيمية في المباراة، الأولى عندما عرقل شاهين عبد الرحمن، مهاجم فريقه وليد أزارو في وضع انفراد، حيث يرى أن شاهين يستحق البطاقة الحمراء وليس الصفراء، والثانية بعد تصدي حارس فريقه علي الحوسني لركلة الجزاء.

حيث كان الحكم يريد مراجعة تنفيذ الركلة ومعرفة إن كان الحوسني تحرك من خط المرمى أم لا؟ وبشكل مفاجئ تم تنفيذ الركنية التي سجل منها الشارقة الهدف الثالث.

وقال غوران، إن ما حدث لا يخرج عن طبيعة كرة القدم وأنه فخور بفريقه رغم عدم رضاه عن النتيجة.

وأبدى غوران المدير إعجابه بالمستوى الذي خرجت به مباراة فريقه أمام ضيفه الشارقة من ناحية المستوى، وقال إن الفريقين قدما مستوى رائعاً، مشيراً إلى أن الشارقة فريق كبير لديه مدرب معروف، وقال إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بما قدمه من مستوى وما صنعه من فرص خلال الشوطين، وأرجع الخسارة لعامل الحظ.

ووصف الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، المباراة بـ الممتعة لما تميزت به من أسلوب مفتوح نتج عنه تسجيل 5 أهداف، زيادة على فرص عدة للفريقين، وأردف: إن الفوز كان متاحاً للفريقين من خلال مجريات المباراة والمستوى العام للفريقين.

وأوضح أن فريقه ارتكب أخطاء عدة، خصوصاً في الناحية الدفاعية، مشيراً إلى أن مسار المباراة تغير بعد التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني، مضيفاً إن لاعبيه بذلوا مجهوداً جيداً وظهروا بروح قتالية استحقوا عليها الفوز في النهاية.

وأثنى كوزمين على مستوى فريق عجمان، وقدم التهنئة له ومدربه غوران على الصورة التي ظهر بها في المباراة، ووصفه بالفريق الجيد الذي يمتلك إمكانيات تساعده لتقديم أفضل المستويات.

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