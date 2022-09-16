شباب الأهلي يفوز على الوحدة في ختام ممتع للجولة الثالثة لدوري أدنوك

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم، في ختام قوي وممتع للجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ووصل شباب الأهلي إلى 6 نقاط،

واحتل المركز الخامس، وتوقف رصيد الوحدة عند نقطة واحدة وظل في المركز العاشر.

وسجل لشباب الأهلي عمر خريبين وإيغور جيسوس في الدقيقتين 15 و51، وللوحدة عبد الله حمد في الدقيقة 38، وطرد أحمد جميل لاعب شباب الأهلي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84.

وقدم الفريقان مباراة ممتعة وقوية في ختام الجولة الثالثة، وكانت البداية حماسية وقوية، وتألق محمد الشامسي حارس الوحدة، في التصدي لأولى فرص المباراة، عندما أنفرد يوري سيزار، بعد هجمة مرتدة من شباب الأهلي في الدقيقة 6.

ورد حسن حمزة حارس شباب الأهلي، بردة فعل جميلة في الدقيقة 10، عندما حول تسديدة جواو بيدرو مهاجم الوحدة، المفاجئة والصاروخية إلى ركلة ركنية.

وواصل شباب الأهلي، هجماته المرتدة الخطيرة، ونجح عمر خريبين في التسجيل بالدقيقة 15، بعد عرضية من ايغور جيسوس، ويرفض خريبين الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه السابق.

وألغى حكم المباراة وتقنية الفيديو، هدفاً سجله محمد جمعة "بيليه" لشباب الأهلي في الدقيقة 28، بداعي التسلل، وأدرك عبد الله حمد التعادل للوحدة في الدقيقة 38، من متابعة جيدة لكرة طحنون الزعابي العرضية، بعد مرورها من مدافعي وحارس شباب الأهلي.

وأضاف ايغور جيسوس، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 51، برأسية قوية، وفي الدقيقة التالية سدد يوري سيزار، كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وألغى الحكم هدفاً سجله حارب سهيل لشباب الأهلي بداعي التسلل في الدقيقة 81، وطرد الحكم أحمد جميل لاعب شباب الأهلي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84، واحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد، ليحسم شباب الأهلي نقاط القمة الثانية للجولة الثالثة.

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