سيتي يتصدر الهواة بهدف " قاتل " في مرمى غلف

المصدر: متابعة – محمد فضل

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خطف فريق سيتي فوزاً جاء في الوقت بدل الضائع بهدف دون رد أمام ضيفه غلف اف سي خلال المباراة الافتتاحية لثاني جولات دوري الهواة والتي جرت بملعب الذيد.

واحرز هدف سيتي الوحيد اللاعب حارب جمال علي في الدقيقة 90+3 ليرفع سيتي رصيده الى 4 نقاط ويتصدر بشكل مؤقت فيما بقى غلف اف سي بثلاث نقاط واكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد ديوب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81 .

وتقام يوم السبت ثلاثة مباريات تجمع العروبة ضد الامارات ، ويستقبل العربي فريق بينونة فيما يلتقي الفجيرة بفرسان هسبانيا على أرضية ملعب الذئاب في الفجيرة .

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