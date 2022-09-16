إيسايلا يلوم الحظ وإهدار الفرص في خسارة بني ياس أمام البطائح

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أرجع الروماني دانيل إيسايلا مدرب بني ياس خسارة فريقه أمام البطائح إلى سوء الحظ وإهدار لاعبيه العديد من فرص التسجيل أمام مرمى المنافس، مؤكداً أنه ليس قلقاً على الفريق بشكل عام ولكن قلقه الوحيد في ضياع نقاط كانت في متناول الفريق.

وقال عقب المباراة:" هذه هي كرة القدم، قد تلعب جيداً ولكن لا يحالفك التوفيق، أهدرنا فرصاً عدة للتسجيل، وقد يحالفنا الحظ في مباراة قادمة ونسجل، في مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري الأبطال سيطر برشلونة على اللقاء وخلق فرصاً كثيرة ولكن بايرن هو من استطاع التسجيل في النهاية".

وأضاف:" هناك إيجابيات بغض النظر عن النتيجة، وأعتقد أن التوقف عقب الجولة الثالثة سيكون في مصلحة بني ياس، وعودة بعض اللاعبين لمستواهم البدني أمثال الوافد الجديد السنغالي أوبا نغيت وسهيل النوبي وحسن المحرمي".

وأردف:" مهمتي كمدرب أن يتمكن الفريق من صنع الفرص ولكني متأكد أن الأهداف ستاتي، فعلنا كل شيء ولكن الكرة لم تدخل المرمى، وفي هدف البطائح الكرة كادت تخرج من الملعب بمليمترات، وسجلوا من فرصة وحيدة، بعكس ما حدث لهم في مباراة الوصل التي جانبهم التوفيق".

وأتم:" لست قلقاً على الفريق، ويجب التعود على الضغوط، ربما قلق فقط لضياع نقاط كانت في متناول أيدينا، خصوصاً وأنه ينتظرنا مباريات صعبة في المرحلة المقبلة".

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