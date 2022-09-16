الظاهري.. لاعب إماراتي في الدوري العراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

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سجل محمد سالم الظاهري، اسمه رسميا في سجلات نادي الديوانية العراقي، ليكون أول لاعب إماراتي على الإطلاق يلعب في الدوري الممتاز العراقي لكرة القدم، في خطوة غاية في الأهمية والجرأة.

العاصمة بغداد

وفعليا، وصل الظاهري إلى العاصمة العراقية بغداد، للالتحاق بصفوف فريق الديوانية الذي يقيم معسكرا استعدادا لانطلاقة الدوري العراقي مطلع أكتوبر المقبل.

سجل حافل

ويحتفظ الظاهري "31 عاما" بسجل حافل مع كرة القدم الإماراتية، حيث سبق له اللعب مع فرق الوصل والعين والوحدة والشارقة والفجيرة ودبا الفجيرة ومصفوت، وأخيرا الديوانية العراقي.

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