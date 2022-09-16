مجيدي يعزو فوز كلباء للتبديلات ونيبوشا يعاتب لاعبي الظفرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عبر الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء عن سعادته بتحقيق النمور للفوز الثاني على التوالي مشيراً الى أن فريقه قدم مباراة جيدة طوال الشوطين ولم يتم استغلال الفرص التي أتيحت للفريق بشكل جيد في الحصة الأولى من اللقاء ، ونوه الى أن التغييرات التي قام بها الجهاز الفني صنعت الفارق ومنحت النمور نتيجة الفوز مشيداً بلاعبي فريقه وبما قدموه من أداء خلال المباراة ، كما بارك الفوز لجمهور وإدارة كلباء .

بدوره قال الصربي نيبوشا فيغنيفيتش المدير الفني للظفرة أن فريقه أضاع فرصاً محققة في الشوط الأول والذي جاء متكافئاً بين الطرفين .

وارجع نيبوشا هزيمة فريقه لحالة الشرود الذهني للاعبين والتي استمرت لنحو خمس دقائق فقط ليستغل كلباء هذه الوضعية ويتمكن من تسجيل هدفين في اقل من 4 دقائق.

وعاب المدرب على لاعبيه استسلامهم الى جانب فقدانهم التركيز بعد تقدم كلباء مما أثر ذلك على أدائهم ورتمهم لتتعدد الأخطاء ويخسر الفريق للمرة الثانية على التوالي.

وقال لابد من تجهيز الفريق جيداً خلال فترة التوقف المقبلة وتصويب الأخطاء ومعالجة الهفوات.

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