زاناردي يعلق على مفاجآت البطائح ويؤكد: بداية رائعة وهدفنا البقاء في "المحترفين"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح عن سعادته بفوز فريقه على بني ياس في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ووصول الفريق إلى النقطة السادسة من ثلاث مباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" رغم صعوبة المباراة على ملعب بني ياس إلا أن اللاعبين قدموا أداء تكتيكياً رائعاً ولعبوا بروح قتالية ساهمت في تحقيق الفوز".

وأضاف:" أعتقد أننا نستحق الفوز والثلاث نقاط، وبداية الفريق في دوري المحترفين جيدة للغاية، ويجب المحافظة على تركيزنا في الفترة المقبلة، والاستفادة من فترة التوقف عقب نهاية الجولة".

وعلق زاناردي على إمكانية حصول البطائح على نقاط مباراة الوصل ومشاركة الشارقة والجزيرة صدارة الدوري قائلاً:" من جانبي أحب التركيز في مهمتي في الملعب فقط، وقضية قانونية مشاركة لاعب الوصل والشكوى التي تقدم بها النادي أمر يخص الإدارة".

وختم:" لم نضع خطة من أجل التواجد في الصدارة أو حصد ست نقاط في بداية المسابقة، وهدفنا الرئيس كما يعلم الجميع هو البقاء في دوري المحترفين، ونحن نتعامل مع الموسم خطوة بخطوة".

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