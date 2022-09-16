كلباء يواصل الصحوة ويتخطى الظفرة بثنائية بيضاء

المصدر: كلباء محمد فضل - تصوير – زيشان احمد

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واصل كلباء صحوته في دوري ادنوك للمحترفين وتمكن النمور من تحقيق الفوز الثاني على التوالي هذه المرة على حساب الظفرة بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بملعب اتحاد كلباء وجاءت ضمن الجولة الثالثة ، احرز هدفي النمور كل من حبيب الفردان وبرايان راميريز في الدقيقتين 72 ،74 ليرفع الفائز رصيده من النقاط الى 6 نقاط متقدماً نحو المركز الرابع ، ويظل الظفرة برصيد نقطة وحيدة ويتعرض للهزيمة الثانية توالياً ليظل في مركزه الأخير.

مع انطلاقة اللقاء تصدر حارس الظفرة عبد الله سلطان مشهد الدقائق العشرة الأولى بعد ان تمكن من افساد أكثر من فرصة خطرة لنمور كلباء كانت الأولى عن طريق اللاعب برايان راميريز الذي كاد أن يفتتح التسجيل قبيل اكتمال الدقيقة الثانية وفرصة اخرى بذات السيناريو الأول عبر اللاعب لياندرو مهاجم كلباء والذي طول الكرة اكثر من اللازم لتقع في أحضان الحارس المتألق سلطان الذي واصل مشوار التوهج وانقذ مرماه من هدف محقق ايضاً بعد أن ابعد تسديدة المدافع وليد راشد برجله اليمنى في الدقيقة 30 ، وجاء رد الظفرة على سيطرة كلباء قوياً بعد ان شن الضيوف هجوماً منظماً عبر وليد القروي الذي لعب الكرة في جسم الحارس عيسى احمد وفرصة محمد رايهي التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى كلباء لينتهي الشوط الأول دون تغيير في لوحة المباراة.

مع بداية الشوط الثاني دفع مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي بثلاثة لاعبين دفعة واحدة بقيادة حبيب الفردان واحمد جشك وياسر حسن وذلك بغية تغيير النتيجة وهى التبديلات التي أتت اؤكلها سريعاً بعد أن تمكن حبيب الفردان من احراز هدف التقدم مستغلا عرضية زميله ياسر حسن بعد أن سدد الكرة بيمناه قوية في سقف المرمى هدف اول في الدقيقة 72 ، وأضاف برايان راميريز هدف فريقه الثاني في الدقيقة 74 بعد ان تلقى تمريرة سحرية من حبيب الفردان نجم الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز كلباء 2-0 .

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