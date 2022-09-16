وصل إلى النقطة السادسة .. البطائح يباغت بني ياس في الشامخة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

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واصل البطائح الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، مفاجآته في موسمه الأول مع الكبار، بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه، على حساب بني ياس، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وزاحم "الراقي" فرق المقدمة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، إذ كان قد فاز في الجولة الأولى خارج ملعبه أيضاً على اتحاد كلباء، وقد يصل للعلامة الكاملة

ويشارك في الصدارة في حال احتسبت نتيجة مباراته أمام الوصل في الجولة الثانية لصالحه، بعدما تقدم بشكوى للجنة الانضباط على خلفية مشاركة لاعب الوصل شانكلاي.

وتلقى بني ياس خسارته الثانية والأولى على ملعبه في الموسم الحالي بعد خسارته في الجولة الماضية بثلاثية أمام الشارقة ليتوقف رصيد الفريق عند 3 نقاط.

دفع بني ياس ثمن إهدار العديد من الفرص السهلة للتسجيل خاصة في شوط المباراة الأول، وعجز الفريق عن استغلال الأخطاء الدفاعية الفادحة التي وقع فيها حارس ومدافعي البطائح في الشوط الأول، وأهدروا الفرص الواحدة تلو الأخرى بغرابة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل بني ياس سيطرته على مجريات الأمور في ظل اعتماد الضيوف على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة، إلى أن نجح في البرازيلي لورينسي رودريغو في إحراز هدف الفوز للبطائح في الدقيقة 57 على عكس مجريات اللعب، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس فهد الظنحاني.

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