دوري الدرجتين الثانية والثالثة لكرة الإمارات ينطلق 8 و14 أكتوبر المقبل

المصدر: وام

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أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، قرعة النسختين الرابعة لدوري الدرجة الثانية، والثانية لدوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2022-2023، بمشاركة ممثلي الفرق عبر القناة الرسمية لاتحاد الكرة في "اليوتيوب".

وأسفرت قرعة الدرجة الثانية التي يشارك فيها 12 فريقا عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول للمسابقة، حيث يلتقي فريقا الموج مع الاتفاق، وجلف يونايتد مع لاليجا، ويونايتد مع أتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت مع ليوا، ولافال يونايتد مع الهلال يونايتد، وفليتوود يونايتد مع ريجينال.

وتنطلق مسابقة دوري الدرجة الثانية في الثامن من أكتوبر المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى دوري الدرجة الثالثة.

وفي المقابل يُشارك في النسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة 16 فريقًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق الدعم الرياضي، وإنتر سيتي، وإيليت فالكونز، ومدينات، وجرين هيرونز، وذا فوتبول أكاديمي، وفرسان هيسبانيا والظاهرة، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق النجوم، والغربية، ورويال، ودجاردنز يونايتد، والوثبة، وسبورتنج، وسبورتي إف سي، وأي جي إف.

وتنطلق مباريات مسابقة دوري الدرجة الثالثة في الرابع عشر من أكتوبر المقبل، حيثُ تقام مباريات الأسبوع الأول.

وستُقام مباريات الدور الأول لدوري "الثالثة" بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة عقب انتهاء مباريات هذا الدور إلى الدور الثاني.

ويُقام الدور الثاني للمسابقة بمشاركة 6 فرق وبنظام الدوري من مرحلتين "ذهابًا وإيابًا"، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى عقب انتهائه إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.

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