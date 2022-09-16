الشارقة يحقق العلامة الكاملة للموسم الخامس.. والجزيرة أفضل انطلاقة منذ 13 عاما

المصدر: وام

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حافظ فريقا الشارقة والجزيرة على صدارتهما لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بنهاية الجولة الثالثة، عبر تحقيق كل منهما لفوزه الثالث على التوالي واحتفاظهما بـ"العلامة الكاملة"، ورفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط.

وقلب الشارقة تأخره 1-2 أمام عجمان لفوز ثمين 3-2، وحافظ على تفوقه فيما يتعلق بتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من المسابقة للموسم الخامس على التوالي.

وعلى مدار آخر 5 مواسم، بداية من 2018–2019 وحتى الموسم الحالي، كانت حصيلة الشارقة بعد الجولة الثالثة هي 9 نقاط بفوزه في جميع مبارياته.

وساعدت هذه الانطلاقة القوية فريق الشارقة على تحقيق الفوز بأول لقب له في دوري المحترفين، وذلك في موسم 2018–2019، ولكنه لم يستطع تكرار الإنجاز في المواسم التالية؛ حيث لم يكتمل موسم 2019–2020 بسبب جائحة كورونا، فيما احتل المركزين الرابع في 2020–2021، والثاني في الموسم الماضي.

ويأمل الشارقة في تكرار إنجاز موسم 2018–2019 .

وحسم الجزيرة لصالحه لقاء القمة أمام العين، وفاز 2-1 لتكون ثاني أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وكانت المرة الوحيدة السابقة التي حقق فيها الجزيرة العلامة الكاملة خلال أول 3 جولات في موسم 2009–2010 لكنه لم يحرز اللقب في ذلك الموسم، وحل ثانيا خلف الوحدة المتوج باللقب.

وفي المواسم الثلاثة التي حقق فيها الجزيرة اللقب، لم يحصد الفريق العلامة الكاملة له في أول 3 جولات من المسابقة؛ ففي موسمي 2010–2011 و2016-2017 حصد 7 نقاط في أول 3 جولات بكل منهما، فيما حصل على 5 نقاط فقط في أول 3 جولات بموسم 2020–2021 .

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