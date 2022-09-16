دوري أصحاب الهمم بإشراف «مجتمعية اتحاد الكرة»

المصدر: (دبي - البيان)

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اعتمدت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة، المبادرات الرئيسية للجنة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أبرزها دوري كرة القدم لأصحاب الهمم، وتأهيل الكوادر الإدارية لفرق المراحل السنية بالأندية من خلال تنظيم الورش والدورات وتأهيل المتطوعين للتواجد في البطولات الكروية المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة (عن بعد) برئاسة إبراهيم الحمادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبمشاركة عمران الجسمي نائب رئيس اللجنة والأعضاء مريم حمد بن فهد، مروان الزعابي، إبراهيم الشحي وغانم حريمل وحضور حمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

وقال الحمادي: قامت اللجنة بتسمية منسق رئيسي لكل مبادرة بهدف التواصل الفعال والتنسيق مع الوزارات لضمان تحقيق أهداف المبادرات التي تأتي ضمن استراتيجية اتحاد الكرة 2038.

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