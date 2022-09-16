عبدالله رمضان: ارتداء قميص منتخب الإمارات شرف لأي لاعب

المصدر: وام

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أكد الدولي عبدالله رمضان لاعب خط وسط فريق الجزيرة أن ارتداء قميص منتخب الإمارات شرف لأي لاعب، معربا عن سعادته بالتواجد ضمن خطط الطاقم التدريبي للفريق في الفترة المقبلة التي يعمل فيها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على إدخال الفريق في حقبة إيجابية جديدة .

وأشار اللاعب إلى أن فوز فريقه الجزيرة على العين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لم يحسم شيئا في المنافسة على لقب الدوري لأن المسابقة لا تزال في بدايتها.

وأوضح عبدالله رمضان - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - شرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب الإمارات، ونتمنى أن تكون انطلاقة المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة بداية إيجابية لمنتخبنا الوطني، خاصة وأن المدرب عمل على إدخال الفريق في حقبة ايجابية جديدة.

وعن المواجهة الودية المقررة مع منتخب الأرجنتين في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، أكد اللاعب أنها ستكون فرصة رائعة لكل لاعب إماراتي للمشاركة أمام فريق كبير وعريق مثل منتخب الأرجنتين، وقال: ستكون مباراة تاريخية بالنسبة لي، أسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدي.

وقال رمضان - الذي سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة - برغم فوز فريقي على العين 2-1 في قمة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، لم تحسم هذه المباراة شيئا فلا يزال الموسم طويلا.

وأوضح أن الجزيرة يسعى للمنافسة بقوة على اللقب، لكنه يتعامل بالقطعة مع كل مباراة على حدة، مشيرا إلى أن الحديث عن الفوز باللقب سابق لأوانه لأن هناك المزيد من المواجهات مع فرق كبيرة أخرى تنافس على اللقب.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتسجيل الهدف الأول في المباراة، من صناعة زميله النجم علي مبخوت، معتبرا أن مبخوت قدوه له ولزملائه الشباب في الفريق، متمنيا أن يصل لنفس المكانة التي وصل إليها مبخوت وأن يصبح ضمن قائمة هدافي الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وشارك عبدالله رمضان في جميع المباريات التي خاضها الجزيرة هذا الموسم حتى الآن، بواقع 266 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا، وحقق نسبة نجاح 100% بالمراوغات التي قام بها مع الفريق حتى الآن.

وأكد رمضان أن الفوز على العين سيكون له أثر إيجابي عليه وعلى زملائه في الفريق خلال فترة التوقف الدولي، خاصة وأن العين من أبرز المنافسين والمرشحين للفوز باللقب.

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