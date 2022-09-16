الشارقة والجزيرة «شراكة التاسعة»

المصدر: متابعة - علي شدهان، ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

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تشارك فريقا الشارقة والجزيرة أمس في النقطة التاسعة بدوري أدنوك للمحترفين، واحتفظ الشارقة بالصدارة بفارق هدف وحيد عن الجزيرة، وحسم «فخر أبوظبي» ديربي العاصمة لصالحه بنتيجة 2 - 1 بالجولة الثالثة بعد مباراة قوية شهدت حضوراً جماهيرياً حاشداً، وتراجع العين خامساً فيما عاد الشارقة بثلاث نقاط غالية من ملعب عجمان محققاً فوزاً صعباً عليه بنتيجة 3 - 2 في مباراة مثيرة، بعد أن كان متأخراً 1 - 2 في بداية الشوط الثاني.

نال «فخر أبوظبي» الأفضلية في الديربي وأحرز الثنائية عن طريق عبد الله رمضان وعلي مبخوت (ق 19 و52) وسجل للعين لابا كودجو (ق 39)، وشهدت المباراة طرد بندر الأحبابي قائد العين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الشوط الثاني. وفي مباراة الشارقة وعجمان، سجل ثلاثية الفائز، سعود سعيد مدافع عجمان في الدقيقة 35 «نيران صديقة».

ولوان بيريرا (ق65)، الكاسير من رأسية، (ق 72،) بعد نجاح علي الحوسني حارس عجمان في التصدي لركلة الجزاء التي سددها الكاسير، محولاً الكرة إلى ركنية، فيما أحرز برستيج وفراس بالعربي هدفي عجمان في الدقيقتين 45، و47، وشهدت الدقيقة 74 إشهار الحكم حمد علي يوسف البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة سالم سلطان نتيجة احتكاك مع علي مدن.

وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان والنصر بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وهو التعادل السلبي الأول في الدوري، ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط ثالثاً فيما حقق خورفكان النقطة الأولى بعد هزيمتين. وفي زعبيل نجا الوصل من مفاجأة ضيفه دبا الفجيرة، بإدراك التعادل 1 - 1 وجاء هدف الوصل عن طريق الدولي فابيو ليما من ركلة جزاء (ق 72) ، وكان دبا الفجيرة تقدم بهدف خالد عبدالله (ق 57)، وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى النقطة الخامسة.

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