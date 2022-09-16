غلف وسيتي يدشنان ثاني جولات «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراة واحدة، تجمع غلف إف سي المتصدر، بمضيفه سيتي، الذي أحدث مفاجأة الجولة الأولى.

وفرض التعادل الإيجابي على فريق الإمارات في عقر الدار، بهدف لكل فريق، ويخوض الفريقان المباراة بذكريات وجودهم في دوري الدرجة الثانية قبل موسمين، بعد أن لعبا معاً مراراً في دوري «المظاليم»، قبل أن يصعدا معاً إلى دوري الدرجة الثانية موسم 2020 - 2021، ودائماً ما يكون كعب غلف أعلى من سيتي خلال المباريات التي جمعتهما سوياً.

لكن المفاجآت قد تكون واردة، خصوصاً أن سيتي قدم مباراة كبيرة أمام الإمارات الهابط حديثاً من دوري الكبار.

قمة السبت

وتتواصل مباريات الجولة الثانية غداً، بإقامة 3 مباريات، في مقدمها مواجهة العروبة لفريق الإمارات، حيث تحضر خلال هذه المباراة، ذكريات وجود الفريقين في دوري الأضواء والشهرة، خلال الموسم المنصرم، قبل أن يترافقا معاً ويهبطا مجدداً إلى دوري الهواة هذا الموسم، ويدخل العروبة مواجهة الغد.

والتي ستقام بملعب النواخذة رقم 2، بهدف تعزيز فوزه السابق، الذي تخطى به حتا في عقر الدار بهدف، فيما يحاول الإمارات استعادة توازنه، وتحقيق الفوز الأول في المسابقة.

في اللقاء الثاني، يستقبل العربي المنتشي بفوزه على دبا الحصن، فريق بينونة، الخاسر لمباراته الأولى أمام الذيد.

الفجيرة وهسبانيا

وفي المباراة الثالثة، غداً، يستقبل الفجيرة فريق فرسان هسبانيا، ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر من قبل جماهيرهما، خصوصاً الفجيرة، الذي تعادل على أرضه أمام الرمس بنتيجة 2-2، فيما تعرض هسبانيا للهزيمة أمام غلف إف سي بنتيجة 3 - 1.

واجهات

وتستكمل مباريات هذه الجولة، بعد غدٍ، بإقامة 4 مباريات، تجمع التعاون ضد مصفوت، مسافي يستقبل الحمرية، الرمس يلاقي دبا الحصن في رأس الخيمة، ويستضيف الذيد فريق الجزيرة الحمراء، فيما يخضع حتا للراحة.

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