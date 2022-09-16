محمد عمر لـ«البيان » الأخطاء التحكيمية موجودة ونسعى لتقليلها

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد محمد عمر نائب رئيس لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، أن الجولات السابقة لدوري أدنوك للمحترفين شهدت بعض الأخطاء التحكيمية خلال عدد من المباريات القليلة، ونعمل جاهدين من أجل تقليلها خلال الفترة المقبلة، وقال:

سوف نستغل فترة التوقف للمسابقة عقب مباريات اليوم، لعمل تقييم فني عن أداء قضاة الملاعب، والسعي لعقد العديد من الدورات التثقيفية سواء النظرية أو العملية سعياً لتقليل الأخطاء على قدر المستطاع حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على بعض الفرق.

إشادة

وقال محمد عمر: نحن بشكل عام في لجنة قضاة الملاعب راضون عن أداء قضاة ملاعبنا في انطلاقة الدوري، لأن الاستعدادات كانت جيدة من جميع النواحي البدنية والعملية، وأقولها بصراحة إن مستوى وقدرات قضاة ملاعبنا أكبر بكثير مما ظهرت عليه خلال جولات البداية لدوري أدنوك، وطموحنا أكبر مما ظهر.

لذلك سوف نستغل فترة توقف الدوري في تقييم الأداء التحكيمي وتحليله خلال المباريات الماضية، وستكون هناك جلسات مع الحكام من قبل الإدارة الفنية باللجنة لشرح وتحليل عدد من الحالات التي أثير حولها الجدل خلال الجولات الماضية للاستفادة من دروسها، سعياً للارتقاء بالأداء خلال الجولات المقبلة للدوري.

وقال محمد عمر: لا بد من الإشارة إلى وجود حالات صعبة ودقيقة للغاية خلال المباريات الماضية، معظمها أحسن قضاة ملاعبنا التعامل معها بشكل إيجابي، وبعضها لا يزال في حاجة لمزيد من العمل لحسن التعامل معها، كما أن تقنية الفيديو «VAR» في حاجة لمزيد من الدقة والتركيز خلال الجولات المقبلة.

وستكون تلك النقطة محل عمل من الإدارة الفنية خلال تلك الفترة، ولذلك أصبح حكم تقنية الفيديو مطالباً بمزيد من التجانس مع زميله حكم الساحة، والتركيز بشكل كبير خلال الحالات الدقيقة التي تفرزها المسابقة.

غياب الكوادر

وعن سبب غياب بعض الكوادر التحكيمية عن إدارة المباريات خلال الجولات الماضية مثل عمار الجنيبي وأحمد سالم ومحمد عبيد خادم، قال محمد عمر:

لجنة قضاة الملاعب تسعد بكل كوادرها، وخلال الفترة الماضية غاب البعض بسبب الإصابة، والبعض الآخر ينتظر دوره في المشاركة، وعمار وسالم سوف يخضعان لاختبار اللياقة البدنية خلال الأيام المقبلة بعد تمام شفائهما من الإصابة، وسيعودان بمجرد اجتياز الاختبار، ومحمد عبيد خادم من الكوادر التي نعتز بها.

وأسندت له بعض المباريات في دوري الأولى، وخلال الجولات المقبلة لدوري المحترفين سوف تسند إليه مهمة إدارة عدد من المباريات، ولعل الكل لاحظ خلال الجولة الثانية للدوري أن قضاة ملاعب الأولى أداروا 6 مباريات، ونحن نعتمد عليهم وندعمهم بقوة.

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