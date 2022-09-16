شباب الأهلي والوحدة.. اختبار صعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف شباب الأهلي فريق الوحدة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في قمة خاصة باستاد راشد في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد المباراة اختباراً صعباً للفريقين اللذين يلعبان بشعار الفوز فقط للاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب بجانب الحفاظ على المعنويات العالية للاعبين قبل فترة التوقف الأولى للدوري. ويدخل شباب الأهلي المباراة، وفي رصيده 3 نقاط، بعد الخسارة من الشارقة 0 - 2 في الجولة الأولى، والفوز على دبا الفجيرة 2 - 1 في الجولة الثانية.

ويسعى الوحدة إلى تصحيح المسار بعد صدمة الخسارة التي تعرض لها على ملعبه في الجولة الثانية وأدت إلى غضب مشجعي العنابي.

وتعد المباراة اختباراً مهماً للوحدة من أجل استعادة السعادة وتحقيق الفوز الأول له في الدوري بعد تعادله في اللقاء الافتتاحي أمام الوصل 2 - 2، والخسارة من كلباء 0 ـ 1، ويملك في رصيده نقطة واحدة، ويركز البرتغالي كارفالهال المدير الفني للفريق إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي ظهرت على أداء الفريق خاصة على الأطراف، من المحتمل الدفع بروبن فيليب في مركز الظهير الأيسر.

ومحمد برغش في الجانب الأيمن، والسعي لتعزيز الجوانب الهجومية، إلى جانب علاج الأخطاء الدفاعية، ويعود للفريق الحارس محمد الشامسي الذي غاب بالجولة الثانية للمرض، وخليل إبراهيم الذي تماثل للشفاء، فيما يستمر غياب تيغالي للإصابة.

أهمية

وأكد ليوناردو جارديم المدير الفني لشباب الأهلي، على أهمية المباراة، وأنها تجمع بين فريقين كبيرين، مشيراً إلى أن كل فريق يلعب من أجل حصد النقاط الثلاث، وأن كليهما ينافس على المراكز المتقدمة. وأشار إلى أن الوحدة تعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجدد، ويملك إمكانات جيدة، وقال:منافسنا يميل للجانب الهجومي أكثر، ونحن نلعب على أرضنا ونسعى للفوز.

وقال كارفالهال مدرب الوحدة إن الفريق مطالب بإثبات أن الخسارة من كلباء مجرد كبوة وإظهار أن الوحدة يملك أداء أفضل وأتوقع ردة فعل قوية من اللاعبين رغم صعوبة المباراة ونسعى لتصحيح المسار.

وتابع: شباب الأهلي فريق قوي ومدربهم صديقي.

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