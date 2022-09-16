بني ياس والبطائح.. اللقاء الأول

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، الشارقة - محمد فضل

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يستضيف بني ياس باستاد الشامخة في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم، فريق البطائح، بالجولة الثالثة من دوري أدنوك في أول مباراة تجمع بين الفريقين في دوري المحترفين.

وتمثل المباراة فرصة لتعويض الخسارة في الجولة الماضية حيث خسر بني ياس أمام الشارقة، والبطائح أمام الوصل ويملك كل فريق 3 نقاط. ويتوقع أن تشهد تشكيلة بني ياس ظهورأول للسنغالي أوبا نغيت فيما يسعى البرازيلي رافائيل إلياس «باباغايو»، لتسجيل حضوره الأول على الصعيد التهديفي ويستعيد الفريق جهود أبو ناموس.

مستويات رائعة

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن فريقه سيخوض مباراة أمام أحد الفرق الجديدة في دوري المحترفين، مؤكداً أن البطائح ورغم حداثة عهده بالمسابقة إلا أنه قدم مستويات رائعة أمام اتحاد كلباء والوصل.

وشدد على أن بني ياس عازم على تقديم أداء قوي في مباراة اليوم وتعويض الخسارة الأخيرة من الشارقة، مشيراً إلى أن اللاعبين استوعبوا درس الخسارة جيداً وعملوا بجد خلال الأيام الماضية بعد «الدش البارد» الذي حصلوا عليه في مواجهة الشارقة.

وأضاف أن فريقه مطالب بتقديم مستوى أفضل وتحسين أدائه بعدما ظهر بشكل مخيب في الجولة الثانية، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بشكل قوي يؤهل الفريق لحصد نقاط المباراة الثلاث.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح، جاهزية فريقه للقاء وألمح إلى أن فريقه سيخوض مباراة صعبة على ملعب الشامخة، وقال: الفريق المضيف من الفرق الصعبة والقوية ولا بد من الحذر أمامه والتركيز الكامل طوال 90 دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية.

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