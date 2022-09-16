كلباء والظفرة.. الأخطاء ممنوعة

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الظفرة، في الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بشعار الأخطاء ممنوعة، ويرغب «النمور» ، لاستغلال ظروف الفريق الزائر، والذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام العين بسبعة أهداف.

وتبدو صفوف كلباء مكتملة، فيما يغيب عن الظفرة سلطان الغافري، للإصابة، والغاني ليونارد لنيله بطاقة حمراء في الجولة الماضية، وتأكدت جاهزية راشد مهير، والإيفواري هوغو.

تحليل

وأكد فرهاد مجيدي مدرب كلباء، أن الظفرة من الفرق القوية، وقال: خسارة المنافس في الجولة السابقة لن تخدعنا. وأكد نيبوشا مدرب الظفرة، أن فريقه عاش أسبوعاً صعباً بخسارته أمام العين، وأشار إلى أن اللاعبين يسعون لإرضاء الجماهير، ويجب اللعب بروح قتالية للفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز