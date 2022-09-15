كايزر: كان بالإمكان الفوز على العين بأكثر من هدفين

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدفين على العين، في لقاء الفريقين مساء الخميس بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين والتي أنتهت للجزيرة 2-1، ذاكرا أن لاعبيه وجدوا فرصا أكثر دون أن ينجحوا في تحويلها إلى أهداف.

وأعاد كايزر الفضل في الفوز للاعبين، مبينا انهم قدموا مباراة رائعة ونجحوا في الإستحواذ على الكرة وقيادة الهجمات مع صناعة العديد من الفرص.

وأضاف: الفريق كان جيدا في الهجوم وأيضا خط الدفاع كان متميزا في ابعاد هجمات العين، أنا سعيد بأداء جميع افراد الفريق سواء التشكيلة التي بدأت المباراة أو العناصر البديلة التي شاركت في شوط اللعب الثاني مثل خلفان مبارك الذي قدم مردودا طيبا رغم إبتعاده لفترة طويلة في الموسم الماضي.

واستطرد كايزر وقال: صحيح ان الفوز على منافس بحجم العين كان مهما لكن يجب ان لاننسى أن الدوري مازال في بداياته وينتظرنا مشوار طويل، علينا أن نركز على المباريات المقبلة وأن نجتهد أكثر حتى نواصل النتائج الإيجابية.

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