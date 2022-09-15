ريبروف: كنا ندرك صعوبة مباراة الجزيرة قبل البداية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد سيرجي ريبروف مدرب العين أنه كان يدرك أن فريقه مقبل على مباراة صعبة أمام الجزيرة قبل أنطلاقتها وذلك في المواجهة التي انتهت لمصلحة " فخرأبوظبي" 2-1 مساء الخميس في الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين، مبينا أنه حلل منافسه ودرسه جيدا ويعلم أنه يعتمد على السيطرة والهجوم، وقال: حاولنا الفوز عليه ووجدنا الفرص لكننا لم ننجح في تحويلها إلى أهداف، إضافة إلى ذلك فان طرد بندر الأحبابي أثر على أداء الفريق وعلى الرغم من ذلك لم نتوقف عن المحاولة وتمكنا من صناعة الفرص ولم نوفق أيضا، لقد كانت مباراة صعبة بكل تاكيد.

ونفى ريبروف وجود مشكلة في خط وسط فريقه، مبينا أن لاعبيه أجتهدوا وصنعوا الفرص وأضاف: يبدو فقط أن بعض اللاعبين فقدوا الحماس، لكن المؤكد أيضا أنهم يرغبون في الفوز وكسب النقاط.

وأشار مدرب العين أن النسخة الحالية من الدوري ستكون قوية قياسا بمستوى الفرق، مبينا أنهم يجب أن يجتهدوا أكثر لتحقيق الإنتصارات، ذاكرا ان المنافسة مازالت في الجولة الثالثة وهنالك فرصة كبيرة لتعويض النقاط التي خسرها الفريق حتى الان.

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