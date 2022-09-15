مدربا الوصل ودبا.. الأول يبرر والثاني مقتنع

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهر الأرجنتيني بيتزي، والصربي زوران، مدربا الوصل ودبا الفجيرة، على طرفي نقيض، تعليقا على تعادل فريقيهما بهدف لمثله اليوم الخميس في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الثالثة لدوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، الأول برر تعادل فريقه بلعب المنافس مدافعا، فيما أبدى الثاني قناعته بالنتيجة التي خرج بها فريقه من ملعب المنافس.

أسلوب دفاعي

وارجع بيتزي، تعادل الوصل إلى أن المباراة اتسمت بالصعوبة، وكون المنافس لعب بأسلوب دفاعي محكم، حرم فريقه من اللعب بالعمق وعلى الأطراف، مشيرا إلى أن الوصل لم يستثمر الفرص التي اتيحت له للتسجيل في شباك دبا.

قناعة ورضا

أما زوران مدرب دبا الفجيرة، فقد أبدى قناعته ورضاه بالتعادل، لافتا إلى أن المباراة شهدت فصولا عدة، من الشد بين الفريقين، معتبرا التعادل نتيجة مقنعة ومرضية أمام منافس قوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز